La Generalitat reobrirà tots els talls de Rodalies abans d'acabar febrer

L’única esperança dels usuaris segueixen sent les paraules i les promeses de les administracions. Avui hem conegut una de nova. La portaveu del govern i consellera de territori, Sílvia Paneque, s’ha compromès a reobrir tots els talls pendents entre aquesta setmana i la vinent. També a reduir els 70 trams amb límits de velocitat vinculats a l'emergència. "Entre finals d’aquesta setmana i principis de la que ve” es preveu “l’obertura total del sistema” de Rodalies, assegurava Paneque.
Hem d’excloure d’aquesta promesa l’R3 des de Fabra i Puig fins a Puigcerdà. Tota la línia seguirà funcionant amb servei d’autobusos per les obres de desdoblament de la via. Però la realitat d’avui és que la desconvocatòria de la vaga del sector ferroviari no acaba amb el caos a Rodalies. Segueixen els treballs de manteniment de les vies, funciona al 80% i s’ofereixen transports alternatius per carretera en 6 de les 19 línies.
Durant aquest dimarts al matí, hi ha hagut canvis de programació i cancel·lacions de trens que han provocat retards generalitzats a totes les línies de Rodalies. Tot apunta que aquestes afectacions responen al malestar de 3 sindicats minoritaris a nivell estatal, amb forta representació a Catalunya, que no van signar l’acord de desconvocatòria. Sigui com sigui, la s’han suspès alguns trens de l’R1, l'R4 i l'R2 sud, els usuaris de Figueres han denunciat retards d’una hora, s’han produït demores de més de 20 minuts als regionals de Lleida i la desconfiança amb el servei ens deixava la imatge de trens que arribaven pràcticament buits a Sants. Eren pocs els que celebraven que el tren havia arribat puntual per primer vegada.
D’altra banda, Rodalies segueix funcionant amb 6 trams tallats, que es cobreixen amb autobusos per carretera. En principi, al començament de la setmana que ve només en quedaran 4. El secretari d’Estat de Transports, José Antonio Santano, espera que aquest cap de setmana pugui reobre l’RL4 entre Cervera i Manresa i l’R15 entre Reus i Riba-Roja de l’Ebre.