Gemma Cuervo, amor i escenari etern

La mort de Gemma Cuervo ha deixat un buit profund en el món de la interpretació, i Robert Calvo li dedica un homenatge carregat d’admiració i sensibilitat. Nascuda a Barcelona i amb més de 60 anys de trajectòria, Cuervo va tocar tots els gèneres: del teatre clàssic a la sarsuela, passant per la televisió i el cinema. Una carrera immensa que la converteix en una de les grans dames de l’escena, capaç de brillar tant en textos de Tolstoi com en produccions populars.
El record també passa per alguns dels seus moments més icònics, com la seva participació a Aquí no hay quien viva, on va conquistar el gran públic amb el personatge de Vicenta. Lluny de qualsevol elitisme, Cuervo sempre va defensar la televisió com un espai que li havia donat felicitat i connexió amb la gent. La seva naturalitat, el seu talent i la complicitat amb companyes com Mariví Bilbao i Emma Penella van convertir aquell trio en història de la televisió.
Però més enllà dels escenaris, el fil conductor de la seva vida va ser l’amor. Amor per la professió, per la família —amb Fernando Guillén com a gran company de vida— i per un públic que l’ha estimat fins al final. El seu llegat no és només artístic, sinó també vital: una manera d’entendre la vida amb dignitat i amb afecte com a motors principals.
Si vols redescobrir la figura d’aquesta actriu irrepetible i emocionar-te amb un homenatge ple de records i moments únics, recupera la secció completa al pòdcast de Nits de Ràdio.