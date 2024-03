El fútbol español

La intervención e inspección de las instalaciones de la Federación en la Ciudad deportiva de Las Rozas, con la presencia de la guardia civil, buscando documentación por presuntos delitos e irregularidades en los contratos firmados durante la presidencia de Luis Rubiales vuelven a demostrar la mala salud que tiene nuestro fútbol y que sorprendentemente sobrevive a escándalo tras escándalo.

La famosa Supercopa de Arabia que tantos millones generó y que tantas comisiones provocó ha sido la espoleta para que explote de nuevo otra situación que daña y mucho la imagen de nuestro fútbol a nivel interior y preocupantemente a nivel internacional.

Falta por ver si este nuevo escándalo puede aún Generar problemas para la concesión del próximo Mundial de fútbol 2030 que organizará conjuntamente con Marruecos y Portugal. La decisión definitiva aún no es oficial y queramos o no, Estas cosas no ayudan a que nuestro país organice un torneo habida cuenta de la mala gestión de sus dirigentes.

El contrato de la Supercopa de Arabia que tanto ha dado que hablar Está mal parido desde el inicio, se mire por donde se mire. Cantidades mucho mayores a cobrar por los dos grandes del fútbol español Barcelona y Real Madrid, discriminación considerable a los otros participantes, a pesar de que algunos de ellos lo hacían en condición de campeones. Comisiones elevadísimas y desproporcionadas, que hacían que incluso el propio presidente Rubiales y Gerard Pique, cobrarán más en algún torneo por su intermediación que los propios equipos, algo absolutamente ilógico y fuera de toda Normalidad.

Se van levantando las alfombras poco a poco del nefasto mandato de Rubiales, una persona poco recomendable, dictadora y que tomó el cargo como un Cortijo. Como en su día dijo José María García vienen a servirse no a servir. Es muy difícil encontrar dirigentes que no se lucren, que no se beneficien, que no ayuden a sus allegados y simplemente sean profesionales. Tarde o temprano se creen los dueños del cargo y provocan situaciones como esta dantesca vivida en el día de ayer que veremos donde acaba terminando. Siempre he dicho que el mundo del fútbol y del deporte debe ser tan grande y tan poderoso que logra sobrevivir a estas situaciones y a estos escándalos. No olviden que el anterior presidente Angel María Villar también dió con sus huesos en la cárcel y que Rubiales si pisan nuestro país será detenido. y yo me pregunto ¿ es que no hay ningún dirigente capaz de llevar con normalidad una Federación como la de fútbol con lo importante que significa para nuestro país a nivel deportivo?

Pues parece que no, eso si ahora llega el momento de las nuevas elecciones en las que después he visto estos últimos acontecimientos y situaciones, estaría bien que todos los representantes del fútbol español en la asamblea, con derecho a voto reflexionarán, madurarán, hicieran Foc nou , fuego nuevo, tabla rasa y cambiaran, de una vez por todas esas estructuras anquilosadas de tantos años, y en las que muchos de los que están allí, se creen poseedores de la propia Federación. del mal, el menos, hay una oportunidad de oro de romper con todo y empezar de cero esperando que no venga un nuevo Rubiales.