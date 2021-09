Foment del Treball seguirà fent gestions per tal d’aconseguir l’ampliació de l’aeroport de Barcelona

Aquesta manca d’acord polític en una infraestructura que és clau per al desenvolupament econòmic de Catalunya i per afavorir l’establiment d’empreses internacioals i el Turisme ha estat durament criticada per la patronal Foment del Treball. Guillermo Vallet, president de la Comissió de Turisme de la patronal catalana Foment del Treball manté les crítiques de Josep Sánchez Llibre i el sentiment compartit per l’empresariat que es perd una gran oportunitat i que la Generalitat no ha estat a l’alçada en la gestió de l’ampliació de l’aeroport de Barcelona per les crítiques i dificultats interposades a una infraestructura clau que podria arribar al seu límit de capacitat en els propers anys. Vallet creu que no és viable apujar taxes aeroportuàries a Barcelona per inecentivar el low cost a Girona o Reus mentre a Madrid s’amplia l’aeroport de Barajas sense discusió. Malgrat l’enuig de l’empresariat, la patronal seguirà fent gestions per tal d’aconseguir l’ampliació de l’aeroport de Barcelona si després de la Diada es rebaixa la tensió entre els socis de Govern a la Generalitat.