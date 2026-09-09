La Fiscalia demana l’internament tancat per als dos últims menors detinguts pel crim de Manresa

La investigació per la mort violenta d’un home de 45 anys durant la Festa Major de Manresa continua avançant.
La Fiscalia de Menors ha demanat l’internament en règim tancat per als dos joves de 16 anys detinguts aquest dilluns per la seva presumpta implicació en l’apunyalament mortal. Els dos menors han passat a disposició judicial després de declarar davant la Fiscalia, que considera necessari mantenir-los internats mentre continuen les diligències. Ara serà el jutge qui haurà de decidir si accepta aquesta mesura cautelar.
Es tracta de la mateixa decisió que ja es va aplicar la setmana passada als altres dos menors arrestats en relació amb el cas, de 15 i 16 anys. Amb aquestes noves detencions, ja són quatre els joves investigats pels fets.
La víctima, veí de Castellnou de Bages, va morir a conseqüència de diverses ferides d’arma blanca la matinada de l’1 de setembre a Manresa. Els Mossos d’Esquadra mantenen oberta la investigació per aclarir totes les circumstàncies de l’agressió.