El Festival Mússol arriba dilluns a la Sala Barts de Barcelona

Per segon any, l'Aranau Grabolosa, posa en marxa el Festival Mússol, un projecte benèfic amb l'objectiu de recaptar diners per a la investigació del càncer infantil.

Com a nen que va estar malalt, l'Arnau sap de primera mà quines són les mancances amb les que es troben les famílies i per això considera que no costa rés ajudar de la manera que sigui. Ell ho ha fet amb aquest festival que tindrà lloc dilluns 6 de setembre a la Sala Barts de Barcelona amb artistes de la talla d'Amaia, Núria Graham, Meritxell Nedderman, Queralt Lahoz, El Niño de la Hipoteca o Sr. Chen, amb qui també hem pogut parlar avui al programa.