"La estudiante de Tiananmén", la tragèdia des dels ulls d'una jove

El 4 de juny d'enguany s'han complert 36 anys de la tragèdia que es va viure a la Plaça de Tiananmen, a Pequín. Les forces armades del règim autoritari del Partit Comunista Xinès van sortir als carrers amb tancs i carregats d'armament i van obrir foc contra els manifestants que demanaven llibertat i democràcia. L'hermetisme de la Xina ha provocat que no puguem parlar de xifres de víctimes mortals amb exactitud. Mentre el govern xinès parla d'entre 200 i 300 morts, uns documents britànics situen la xifra als 10.000.

La censura ha provocat que no hi hagi gaire literatura al respecte, fet que encara complica més esbrinar els detalls dels fets que van ocórrer el juny del 89 a la capital xinesa. És per això que l'obra de l'escriptora sota el pseudònim Lai Wen, "La estudiante de Tiananmen", esdevé un tresor en forma de relat dels fets des dels ulls d'una jove estudiant. L'editora de l'obra, Candela Morillas, diu que des de Maeva buscaven "una novel·la històrica d'algun fet impactant" i es van topar amb una de molt potent i escrita des d'un "punt de vista únic". "El lector va descobrint els fets al mateix ritme que una Lai Wen que quan comença a la novel·la és molt petita i que el dia de la massacre té 19 anys" diu Morillas.

L'editora diu que no ha estat un procés fàcil per l'escriptora i li dona molt valor al fet que hagi escrit aquesta obra. "Per ella ha estat un procés catàrtic sobretot", diu Morillas. També destaca l'element descriptiu del llibre, ja que, diu, "és clau per entendre l'ambient que es vivia llavors en un context social i polític tan complicat i delicat".