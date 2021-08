la signatura

El error de Ilaix Moriba

Cada uno es libre de tomar sus decisiones, con el riesgo que conlleva equivocarse, pero es la vida de cada cual y se tiene el derecho a decidir por uno mismo. Ilaix Moriba está en su derecho de optar por tensar la cuerda en el Barcelona, entender que se merece ganar más dinero ya con 18 años y que sí no se los dan aquí , se los buscará en otro sitio aún con el riesgo de perder un Año en el que se quedará en la grada. Algo que es tremendamente perjudicial para el jugador. El Barcelona en su día apostó por Ansu y por Ilaix Moriba de la cantera, por delante de mediáticos como Xavi Simmons. El tiempo demostró que tenían razón. El tiempo y el dinero porque blindar a Ilaix, aún en categoría juvenil, no resultó barato, todo lo contrario. Eso quizás le ha hecho pensar a él y a sus agentes que estamos ante un boom total, un jugador que ya puede marcar las diferencias en el fútbol de élite, y aquí creo que es donde radica su error. Ilaix tuvo actuaciones muy brillantes cuando debutó el año pasado, incluso pudo haber marcado un gol histórico en el último minuto en el estadio Alfredo Di Stefano, pero también demostró en la recta final de la campaña que la liga se le hizo muy larga y que su rendimiento, como por otra parte era lógico, descendió considerablemente . Y llegamos a este verano en el que sus representantes piden el oro y el moro por renovar. Y no solo eso sino que le están haciendo un flaco favor al futbolista. Me ha encantado la reflexión de Ronald Koeman esta mañana cuando se ha referido a Ilaix no como futbolista sino como persona y se ha atrevido a darle un consejo de oro. Ahora lo más importante es jugar. Su crecimiento depende de ello y puede perder mucha progresión. Además de todo esto, alguien le garantiza a Ilaix que fuera le va a ir mejor? Pregúntale a Mboula, o a Simmons o a tantos y tantos otros que solo escucharon el sonido del dinero. Ese es el error de Ilaix Moriba y de su gente.