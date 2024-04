Marea Blava alerta que "el conflicte no s'ha acabat" malgrat l'acord amb els funcionaris

En una entrevista a la Brúixola, el portaveu del moviment Marea Blava, el Francesc, ha volgut deixar clar que, malgrat l'acord subscrit avui, "seguiran en peu de guerra i que el conflicte no s'ha acabat". Ha avançat que hi haurà més mobilitzacions com la d'avui però ha descartat una vaga després del fracàs de la darrera.

Aquest funcionari de presons ha lamentat l'acord firmat pels sindicats de presons majoritaris i el departament de Justícia que contemplen 30 milions d'euros amb mesures per millorar la seguretat i la formació del col·lectiu. Al seu parer, l'acord no és "digne" perquè s'ha firmat amb un govern que manté els màxims responsables del sistema penitenciari malgrat la mort d'una cuinera de Mas d'Enric. En aquest sentit, ha recriminat als sindicats firmants de l'acord (UGT, CCOO, Intersindical i CATAC) que hagin aparcat les dimissions que havien demanat en el passat i donin suport "a una política penitenciària i a un govern que està en funcions". Al seu parer, tot això no hauria passat si no hi haguessin eleccions el proper 12 de maig.

L'acord és un nyap

A banda de seguir reclamant les dimissions dels responsables de la política penitenciària, el portaveu de Marea Blava també ha qualificat de "nyap" l'acord firmat. Avisa que "generarà molts malentesos i desequilibris econòmics" i que es basa en l'acord firmat ara fa 18 anys però sense resoldre algunes de les "promeses incomplertes". El Francesc creu que s'ha fet "a correcuita" i ha confiat en poder refer-ho després de les eleccions i amb un nou govern a la Generalitat. També ha defensat que, en tot cas, l'acord sigui validat per la plantilla, "hauria de ser sempre així", una proposta que el sindicat CSIF ha presentat a la resta de sindicats que hi tenen representació.