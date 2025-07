Interrompuda la circulació de l’R3 entre Vic i Centelles per un xoc entre un tren i un camió

La circulació de la línia R3 de Rodalies es troba interrompuda aquest dimarts al matí entre Vic i Centelles a causa d’una col·lisió a baixa velocitat entre un tren i un camió. L’incident ha tingut lloc al pas a nivell situat entre Sant Miquel de Balenyà i els Hostalets de Balenyà, segons han informat Renfe i els Bombers de la Generalitat.

Els fets han ocorregut cap a les 8.15h, moment en què els Bombers han rebut l’avís i han activat vuit dotacions. Segons s’ha pogut saber, el maquinista ha detectat la presència del camió al pas de vies, ha activat el fre d’emergència i ha avisat els passatgers del primer vagó que es produiria un xoc imminent. Tot i la reducció de la velocitat, el tren ha acabat col·lisionant amb el vehicle, provocant el descarrilament.

A bord del tren viatjaven entre 50 i 60 passatgers, que han estat evacuats a peu fins a l’estació més propera. No s’han registrat ferits. Protecció Civil ha activat l’alerta del pla Ferrocat i Renfe ha confirmat que no preveu restablir el servei ferroviari entre Vic i Centelles durant el dia d’avui. Per aquest motiu, s’ha habilitat un servei alternatiu per carretera per garantir la mobilitat dels usuaris afectats.

Retards també a l’R4, R1 i RG1

A banda de la incidència a l’R3, altres línies de Rodalies també registren afectacions: