Encara no hi ha un calendari establert per materialitzar els Fons Europeus

I com no pot ser d'una altra manera, el focus està posat en la sequera. El govern espanyol ha assegurat que farà tot el possible per ajudar i invertir en tot allò necessari per fer front a la sequera que pateix el territori català.

Després que el Govern declarés l'entrada en fase en emergència al sistema Ter-Llobregat, el delegat del govern espanyol a Catañunya, Carlos Prieto, ha fet valdre que l'executiu de Pedro Sánchez té acordats uns 420 milions d'euros amb la Generalitat destinats a la millora de la gestió de l'aigua.

A més, tal i com ha recordat, el govern espanyol va acordar amb la Generalitat invertir 450 milions en la construcció de la nova dessaladora de la Tordera i la del Foix, així com 112 milions per a la modernització de més de 166.000 hectàrees de regadius de Girona i Lleida.

Traves burocràtiques

Doncs avui en dia, l'Estat ha mobilitzat el 84% dels diners destinats amb impacte a Catalunya. Ara bé, el volum d'inversions dels darrers dos anys són inferiors als diners transferits a la Generalitat, que es veu obligada a seguir un procés burocràtic complex per repartir el capital que es pot allargar fins a 3 anys.

Al ser preguntat pel calendari que seguiria la inversió dels Fons Next Generation pel que fa la sequera, el propi Prieto ha assegurat que "estem pendents que la Generalitat faci els tràmits administratius oportuns per començar la construcció, el govern espanyol està pendent i ens tindran al costat per col·laborar".

Segons les dades presentades aquest divendres pel delegat del govern espanyol, Catalunya va rebre el 2023 9.233 milions d'euros, dels quals uns 3.000 han estat executats pel govern estatal. Prieto ha apuntat que dels més de 9.000 milions, gairebé 4.000 milions han estat transferits directament a la Generalitat.

Polítiques socials

Avui el govern central també ha presentat un balanç sobre les actuacions que han dut a terme a Catalunya en materia de drets socials. Entre d'altres, destaquen l'increment de les afiliacions a la seguretat social i la modalitat contractual que s'ha impulsat en aquesta darrera legislatura.

Avui en dia, Catalunya té 313mil treballadors més que el 2018, arribant a la xifra que els comentàvem de 3milions 700mil empleats. Però destaca l'increment del contracte indefinit. Les darreres xifres indiquen que d'aquests, 1milió 100mil compten amb un contracte indefinit, el que suposa un increment del 145% respecte el 2019.

Dues tendències de creixement que es deuen en bona part a l'aplicació de la nova reforma laboral del 2021. A més, des del govern destaquen el dinamisme de ha viscut l'economia catalana des de l'esclat de la pandèmia i la regularització de les persones migrants.

El govern també treu pit de la seva aporta pel que fa la formació dels més joves. Pel darrer curs, es van destinar 176 milions d'euros per impulsat unes 100mil beques per a alumnes catalans. I pel que fa a l'arribada de prestacions, des de l'executiu central destaquen la revalorització d'un 12'2% de les pensions, que a Catalunya ja han assolit la xifra d'uns 1450 euros de mitjana.