Els propòsits d'any nou han de ser realistes

Moltes vegades ens posem objectius que no es poden aconseguir. La clau dels propòsits d'any nou és que siguin realistes. Així ens ho ha explica el nostre terapeuta de capçalera, que és en Sebastián Girona. La voluntat és com la primera marxa d'un cotxe, té molta força però dura poc temps. Per això, cal imposar-se la disciplina a un mateix. Un objectiu per tenir èxit ha de ser medible i tenir certa planificació, cal projectar-lo en el temps.

La clau és la constància

Els objectius han de ser significatius per la persona, no pas per a altres persones. Si s'aconsegueix el propòsit, la repercussió en la salut mental i el benestar de les persones, és molt elevada. La constància és un dels factors més importants, com per exemple a l'hora d'anar al gimnàs. No cal començar amb tota la força i acabar-la perdent.