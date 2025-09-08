SALUT MENTAL

Els perills dels xat bots que ens fan d'amics, consultors amorosos, metges i psicòlegs

El psicòleg David Cueto ens explica a "La Brúixola" els problemes psicològics en què pot derivar l'ús abusiu dels xat bots, els programes informàtics que utilitza tècniques d'intel·ligència artificial per dialogar amb persones

Redacción

Barcelona |

Tots n’hem fet ús i tots en coneixem el funcionament, però no sempre som conscients dels perills que pot comportar-ne un ús desmesurat o inconscient. “Els qui l’utilitzen han de saber que és una eina dissenyada perquè t’hipassis molta estona xerrant”, explica David Cueto, i afegeix: “sempre et donarà la raó”. Un fet que pot resultar perillós, ja que pot transmetre una idea errònia de la realitat i acabar derivant en una dissociació psicològica.

“No és tant la quantitat de consultes que fem a un xatbot allò que en pot augmentar la perillositat —que també—, sinó el tipus d’ús”, diu Cueto. Subratlla que no és el mateix utilitzar-lo com un cercador personalitzat d’informació que no pas com a suport psicològic. També lamenta que darrere dels xatbots no hi hagi una infraestructura capaç d’activar una xarxa de serveis d’emergència, tot i que “ja hi ha empreses que hi treballen”.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer