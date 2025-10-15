Els partits s’apropien de la figura de Lluís Companys per defensar els seus projecte polítics

Com cada 15 d’octubre, formacions polítiques, institucions i entitats han fet al cementiri de Montjuïc l’ofrena floral a la tomba de l’expresident afusellat pel franquisme.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha apel·lat a la generositat de Lluís Companys per afrontar “els reptes de la Catalunya del futur”. Salvador Illa ha defensat que l’expresident és patrimoni de tothom i ha assegurat que el seu record envia un missatge de “convivència” a la resta d’Espanya.
“Lluís Companys també envia un missatge al conjunt d’Espanya. Convivència és reconèixer i garantir la diversitat d’Espanya, la dels seus territoris i la de les seves llengües. És clar que a vegades tenim visions oposades, i dificultats per resoldre-les, però les resoldrem perquè la gran majoria de catalans i d’espanyols volem compartir solucions, allunyats de confrontacions estèrils”, ha assegurat Salvador Illa.
Els Comuns, al seu torn, reclamen seguir el “somni” de Lluís Companys de construir una “Catalunya més justa”. Una fita que la coordinadora del partit, Candela López, vincula amb el finançament singular.
“Hem de continuar avançant en el somni d’un Catalunya sense desigualtat per la qual lluitava Lluís Companys. I per fer-ho necessitem un finançament més just que garanteixi millorar els recursos pels serveis públics, l’educació, la sanitat i per garantir el dret a l’habitatge”, ha reivindicat López.
Els independentistes, per la seva banda, denuncien que la mateixa repressió que va afusella l’expresident continua ben viva. “Ara no hi ha escamots d'afusellament, ara els escamots són amb togues. La repressió no ha acabat, la repressió continua”, ha denunciat el secretari general de Junts, Jordi Turull, qui ha reblat que “la repressió continua”.
Esquerra, a més, ha exigit al govern espanyol un acte de “desgreuge” a la figura de Companys. En el marc de la Llei de Memòria Democràtica, que reconeix la il·legalitat del règim franquista i la nul·litat de les seves sentències, els republicans han presentat una proposició no de llei al Congrés per “reconèixer la figura institucional” de l’expresident.
“Lluís Companys va ser assassinat pel feixisme perquè era president de Catalunya. I l’Estat espanyol, que és hereu dels responsables d’aquell assassinat, ha de fer un acte de desgreuge en termes polítics”, ha etzibat el líder d’ERC, Oriol Junqueras.