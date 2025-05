Els embassaments de les conques internes de Catalunya arriben al 80% de la seva capacitat

Els embassaments de les conques internes de Catalunya ja arriben al 80% de la seva capacitat. Una imatge que impacta radicament si es té en compte l'escenari que teníem fa només uns mesos, quan les reserves no arribaven al 15%.

Polítiques d'estalvi

Una dels aspectes que cal remarca en aquesta recuperació de la bonança hídrica és que els pantans dels rius Ter i Llobregat, que proveeixen Barcelona, haurien quedat completament secs el maig del 2023 si no s'hagués impulsat l'ús de recursos com l’aigua regenerada i l’aigua dessalinitzada. Segons dades publicades per l'Agència Catalana de l'Aigua, això hagués provocat el tall del subministrament d’aigua durant més de 430 dies.

Es tracta d'un pla de gestió que va posar en marxa el Govern de Pere Aragonès i que després va liderar Salvador Illa. Ha aportat 309 hectòmetres cúbics d’aigua al sistema, que procedeixen de les plantes del Llobregat i del Tordera i de l’ús intensiu d’aigua regenerada. I a aquesta aportació se sumen 258 hm3 estalviats gràcies a les restriccions en el reg urbà i agrícola.

Seguir-hi treballant

Tot i que els embassaments ara estiguin al 80% de la seva capacitat i el subministrament estigui garantit durant un any i mig, l’aigua continua sent una prioritat de l’Executiu català. Per això es continuarà treballant en la construcció de tres noves dessaladores, en impulsar la regeneració d’aigua i en fer millores a les xarxes d’aigua dels municipis per reduir les fuites i recuperar eficiència.