Els efectes del canvi climàtic i el risc de suïcidi

També s'ha relacionat l'exposició a diversos contaminants amb més incidència de demència o deteriorament cognitiu. Els efectes directes del canvi climàtic i la contaminació en la salut física de les persones, com ara els problemes cardiorespiratoris o els seus efectes cancerígens, són àmpliament coneguts. També hi ha una gran preocupació per l'impacte que genera en la salut mental, però fins ara no s'havia fet una anàlisi completa de l'evidència existent. Per a l'estudi publicat a la revista World Psychiatry s'han revisat totes les metaanàlisis publicades fins al moment en què es relacionava canvi climàtic o contaminació atmosfèrica amb salut mental per agrupar tots els resultats obtinguts en una gran metaanàlisi (“umbrella review”) d'on poder extreure conclusions sòlides. La metaanàlisi l'han liderat el grup Imatge dels trastorns relacionats amb l'estat d'ànim i l'ansietat (IMARD), dirigit per Joaquim Raduà, i el de Trastorns bipolars i depressius, encapçalat per Eduard Vieta, cap de Servei de Psiquiatria i Psicologia del Clínic Barcelona, tots dos membres de la Universitat de Barcelona i de l'àrea de Salut Mental del CIBER (CIBERSAM).