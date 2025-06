Laia Bonet: "Hauríem de tenir 2.000 habitatges protegits des del 2018, i només en tenim 23"

L’Ajuntament de Barcelona deixarà pel mandat vinent la reforma que obliga els promotors a reservar el 30% per a habitatge protegit si no aconsegueix tancar un pacte per desencallar-ho abans del dia 1 d’agost. N’ha parlat en declaracions a 'La Brúixola' la primera tinenta d’alcaldia del consistori barceloní, Laia Bonet que assegura que estan intentant arribar a un pacte amb els grups municipals. Assegura que cada any els promotors privats haurien de generar una oferta de més de 300 pisos protegits a la ciutat: "avui hauríem de tenir 2.000 habitatges protegits des del 2018, i només en tenim 23", afegeix. Pel que fa a la picabaralla amb Airbnb per la dilació de la retirada de 800 anuncis de la plataforma, Bonet defensa pactar un nou conveni i assegura que, en cas que no arribin a un acord, estudiaran totes les accions administratives, legals i civils per fer front als pisos turístics il·legals.