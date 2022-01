En els darrers tres anys, s’han comunicat prop de 4.500 bretxes de dades a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

La pandèmia no ha fet més que emfatitzar la necessitat de protegir les dades de clients, empleats i usuaris, una cosa cada cop més complexa per a les organitzacions davant d'una digitalització accelerada que inclou el teletreball, l'adopció de serveis cloud i la mobilitat. Encara que les mesures tradicionals de protecció de dades -contrasenyes segures, actualització de sistemes, xifratge i còpies de seguretat- segueixen sent efectives, VU Security revela les noves tendències de prevenció perquè les organitzacions tinguin èxit en la seva estratègia de privadesa en especial en la protecció dades referents a la salut de les persones. Carles Aguilar entrevista a Miguel Ángel Fañanás, Director d'Europa Occidental de VU Security.