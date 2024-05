EN BONES MANS, AMB CARLES AGUILAR

Primers bioimplants cardíacs per tractar pacients amb infart de miocardi amb cèl·lules mare de cordó umbilical

Els resultats prometedors obtinguts en l’assaig clínic amb un medicament pioner de teràpia avançada anomenat PeriCord, que busca reparar el cor en pacients que han patit un infart, confirma la factibilitat de noves teràpies basades en l’aplicació de cèl·lules mare i l’enginyeria de teixits per afavorir la regeneració de teixits danyats. Aquest nou medicament, que prové de cèl·lules mare de cordó umbilical i de pericardi de donants de teixits, és un producte d’enginyeria de teixits (un tipus de teràpia avançada que combina cèl·lules i teixits optimitzats al laboratori), pioner a nivell mundial i que s’aplica als pacients candidats a un bypass coronari, aprofitant la intervenció. La seva funció és reparar la cicatriu que ha quedat a l’àrea del cor afectada per l’infart, que ha perdut la capacitat per bategar quan la sang hi ha deixat de circular. Carles Aguilar parla amb Cristina Prat, Dra. En Biologia i Responsable de Producció de Teràpies Avançades del Banc de Sang i Teixits.