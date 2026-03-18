Els cribratges de càncer de còlon han permès detectar uns 2.000 casos des del 2009 a Barcelona

El programa de cribratges de càncer de còlon ha permès detectar prop de 2.000 casos des del 2009 només a Barcelona ciutat. També s’han identificat precoçment gairebé 20.000 pòlips que haurien pogut derivar en aquesta malaltia. És el balanç que s’ha presentat avui a l’Hospital del Mar en el marc del quinzè aniversari d’aquesta iniciativa.
El doctor Antoni Castells, un dels coordinadors del programa i també director mèdic del Clínic, assegura que estan orgullosos dels resultats, però que encara voldrien arribar a més gent. Actualment, només hi participa la meitat de la població cridada a fer-ho, que són les persones d’entre 50 i 69 anys. Tot i que en els darrers anys ha millorat el coneixement i la conscienciació sobre aquests cribratges, el doctor Castells admet que encara som lluny del que seria desitjable: "Ens agradaria que aquestes xifres arribessin als estàndards que demana la Unió Europea, que estan al voltant del 65% i el 70%, i a les xifres del cribratge del càncer de mama, ja que hi participen un 80% de les dones convocades. Per tant, les dades que tenim nosaltres actualment, que freguen el 50%, encara ens semblen decebedores".
Ampliar l'edat dels cribratges fins als 74 anys
La doctora Andrea Burón, també coordinadora del programa i especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública de l’Hospital del Mar, ha defensat l’ampliació dels cribratges fins als 74 anys, tal com es fa a bona part d’Europa, perquè "la incidència del càncer de còlon i recte augmenta amb l'edat". Això faria augmentar en un 30% el volum de població catalana objectiu d’aquestes proves.
Recordem que aquesta mesura, que el Departament de Salut vol aplicar, ha quedat avui ajornada sine die perquè estava supeditada a l’aprovació dels pressupostos.
Les dones hi participen més
Pel que fa al perfil de persones que sí que se sotmeten al cribratge, són més dones que homes. I la participació baixa als barris més pobres, de manera que els experts aposten per destinar-hi més esforços. En tot plegat és clau el paper de les farmàcies, que fan difusió i pedagogia entre els seus clients.