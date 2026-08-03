Els Comuns demanaran la dimissió d'Ester Niubó al setembre si no resol el conflicte amb els docents

Els Comuns assenyalen, per exemple, els acords fallits amb el personal docent, la infiltració de Mossos a les aules o l’error en les proves Pisa. Un reguitzell de crisis que han portat la formació morada a endurir el seu discurs contra la consellera. El soci d'investidura dona de marge a la consellera d'Educació fins a principis de curs per "redreçar" la situació, en cas contrari, Ester Niubó haurà de fer un pas al costat.
"La consellera té una responsabilitat directa. De fet, si Ester Niubó és incapaç de redreçar el rumb en el Departament d'Educació, el més raonable és que el President la cessi o que la consellera dimiteixi", ha assegurat el portaveu parlamentari dels Comuns, David Cid, en declaracions a Onda Cero Catalunya.
El dirigent dels Comuns ha indicat que les prioritats del sistema educatiu són reduir ràtios, incrementar el pressupost -especialment a la inclusiva- i destinar un 6% del Producte Interior Brut a l’escola pública. David Cid també ha demanat "accelerar i fixar un calendari d'urgència per climatitzar tots els centres escolars de Catalunya".
Pel que fa a l’error en les proves Pisa, el portaveu parlamentari ha reiterat que les explicacions de Niubó han estat "insuficients", per la qual cosa, els Comuns han forçat la compareixença del president Salvador Illa per després de vacances.