DIADA

Els catalans compraran uns 7 milions de roses aquest Sant Jordi

El preu de la rosa de qualitat se situarà al voltant dels 5,5 euros i les roses d’autor costaran entre 8 i 20 euros.

Montse Valls

Barcelona | (Publicado 14.04.2026 09:34)

Els catalans compraran uns 7 milions de roses aquest Sant Jordi, segons les estimacions de Mercabarna-flor. Tot i l’augment previst de participació en la festa del 23 d’abril, no s’espera superar les xifres de l’any passat.

La presidenta de Mercabarna, Raquel Gil, i el president del Gremi de Majoristes, Miquel Batlle, han explicat que des de la infraestructura majorista es comercialitzaran més de 2,3 milions de roses.

Gil ha destacat les bones perspectives de venda, especialment de les roses d’autor, i l’“ampli ventall” de varietats disponibles.

L’impacte internacional: costos a l’alça, però poc efecte en el consumidor

Segons Batlle, la guerra a l’Iran i l’augment del salari mínim a Colòmbia —principal país productor— encareixen el cost de les roses entre un 5% i un 6%. Tot i això, majoristes i floristes assumiran la major part de l’increment, de manera que el consumidor final només notarà una pujada d’un 2%.

Així, els preus previstos són:

  • Rosa de qualitat: entre 5 i 5,5 euros

  • Roses d’autor: entre 8 i 20 euros

Batlle ha remarcat que “el valor afegit” de cada rosa serà el que marcarà el preu final.

D’on venen les roses? Predomini absolut de Colòmbia

La procedència de les roses que es vendran a Catalunya és:

  • 80% Colòmbia

  • 15% Equador

  • 5% Holanda

La producció estatal és “ínfima”, després que el 2024 fos l’últim any amb aportació significativa de roses catalanes i espanyoles. Les condicions meteorològiques —nits poc fredes i temperatures inestables— dificulten la producció local, i tampoc hi ha hagut relleu generacional al sector.

Batlle recorda que, fins i tot en el millor moment del Maresme, només s’hi produïen 500.000 roses, davant d’una demanda de 4 milions.

Colors i varietats: el regnat de la Freedom

Les roses vermelles continuaran sent les preferides, amb un 80% de les vendes. La resta seran roses d’altres colors o teñides, una moda que torna a guanyar força.

Pel que fa a varietats:

  • Freedom: liderarà les vendes amb un 80%, per la seva forma “acapullada”.

  • Red Naomi i Explorer: representaran cadascuna un 5% de les vendes.

Tot i el domini de la Freedom, Batlle confia que les varietats més obertes —més duradores en gerro— vagin guanyant pes en els pròxims anys.

