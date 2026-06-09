Els alumnes matinen més per fer una selectivitat marcada pel Papa, la vaga de docents i els detectors de mòbils

L'arribada del Papa a Catalunya i la vaga de docents d'aquest dimarts ha coincidit amb unes dates decisives per als estudiants de segon de batxillerat: avui han començat les proves d’accés a la universitat. Les PAU d'enguany, que s’allargaran fins dijous, estan marcades per aquests factors, que sumen més inquietud a unes jornades sempre plenes de nervis.
La primera prova de foc del matí no ha estat cap examen, sinó el trajecte fins a les facultats. O almenys aquesta era la sensació que tenien estudiants i docents els darrers dies, si bé finalment no hi ha hagut grans incidències. Tot i que els sindicats en vaga ja van dir que no farien cap acció abans de les nou, per no afectar la selectivitat, els professors han convocat els alumnes tres quarts d’hora abans que altres anys per arribar amb temps.
Renunciar a la vaga per acompanyar els alumnes
Parlem d’uns docents que avui també estaven cridats a la vaga, però que en molts casos han decidit no fer-la per poder estar amb els seus estudiants. "Fins ara hem fet totes les vagues, però aquesta hem decidit no fer-la perquè no volíem deixar l'alumnat sol. És la primera jornada que no fem", deia la Montse, professora d'anglès de l’Institut Joan Miró de Cornellà de Llobregat. "Som tutors de 2n de Batxillerat i avui és un dia important per a ells", deien l'Ona i en Xavi, de l'Institut Bernat el Ferrer de Molins de Rei.
Per la seva banda, l'alumnat els ha agraït el gest. "No han fet vaga per nosaltres. Avui hem tingut aquí la Cristina, que és la canya i sempre ens fa costat", han valorat la Laia i en Pau, de Sant Andreu de la Barca, lloant la seva professora. Ho han dit des del Campus Nord de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), a Barcelona, després de l'examen de castellà, que han considerat "prou fàcil", i abans del d'anglès. Són les dues proves que s'han fet aquest matí, mentre que a la tarda ha arribat el torn de les primeres optatives. Demà dimecres la jornada arrencarà també a les nou del matí, amb filosofia i història, i un cop més els alumnes hauran de matinar més de l’habitual, pel possible impacte de l’agenda del Papa.
Vaga de biblioteques i detectors de mòbils
Sigui com sigui, aquest no és l’únic entrebanc que s’han trobat els estudiants en aquesta selectivitat. També hi ha hagut la vaga a les biblioteques: "A casa meva som molts i hi ha molt de soroll, per això sempre estudio a la biblioteca. Com que ha estat tancada, he hagut d'estudiar a casa i a més estaven fent obres al meu carrer, per tant m'he pogut concentrar a estones", lamentava la Inés.
I a banda, una novetat: enguany s’han estrenat uns detectors de dispositius mòbils per evitar que es copiï durant les proves. Una mesura que ha estat ben rebuda. "Em sembla bé, perquè així tots tenim les mateixes condicions", opinaven la Jana i la Daniela. "Fa més justa la prova", afegia en Manel.