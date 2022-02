Dra. Gemma Lladós: “Aquest estudi dona esperances a totes aquelles persones que pateixen la covid persistent”

Un d’ells és l’estudi pilot amb el que les doctores Gemma Lladós y Lourdes Mateu, de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona, han establert una relació entre els Símptomes del COVID persistent i els efectes en el nervi vague. La seva disfunció podria explicar la disfonia, la disfàgia, els marejos, la taquicàrdia, la pressió arterial baixa i la diarrea. Avui hem pogut parlar amb una de les responsables d’aquets estudi, la Dra. Gemma Lladós, qui ens ha explicat les novetats que aporta aquest estudi a una malaltia que fins al dia d’avui no té cura i com d’important és aquesta investigació, que els obra un món per trobar-ne una solució.