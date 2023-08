Dos homes detinguts com a suposats responsables d'un incendi en un pis de Lleida

Un incendi ha cremat un pis al barri de la Mariola de Lleida. Els Mossos han detingut dos homes de 22 i 30 anys com a suposats responsables. Han explicat que se'ls ha arrestat a les 10:15h del matí al mateix carrer, poc després de declarar-se el foc. De moment es desconeixen les causes o motivacions per provocar el foc i els cossos policials ho estan investigant.

5 persones afectades

Segons han informat els Bombers, l’avís del succés s’ha rebut poc abans de les 9:30h i, en total, s’ha hagut d’atendre 5 persones afectades. I és que a l’habitatge cremat hi havia una gran quantitat de material combustible que ha dificultat les tasques al cos d’emergències. Per apagar les flames han fet servir un camió escala i el fum també ha afectat al tercer pis.

Els Bombers han revisat l'immoble per mirar que no hi hagi afectació i s'espera la compareixença de l'arquitecte municipal per retirar runes.