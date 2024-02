D'on surten els diners per presentar els pressupostos més expansius de la història?

Aquest 2024, la Generalitat preveu augmentar els ingressos al voltant d’un 10% respecte l’any anterior. Un fet que ens permet parlar dels pressupostos de despesa més expansius de la història.

Doncs la realitat és que el volum d’ingressos de Catalunya depenen gairebé en la seva totalitat de les previsions econòmiques i les transferències de l’Estat. Bàsicament, del sistema de finançament autonòmic.

"Per un costat, del diners que avança el govern central tenint en compte les previsions econòmiques d'aquest 2024" i d'altra banda, indica en Josep Reyner, president de la Comissió d’Economia Catalana del Col·legi d’Economistes de Catalunya, "per la liquidació del 2022 que també es preveu positiva".

De fet, els impostos propis i cedits només suposen un 4% dels ingressos de la Generalitat. De fet, el govern calcula que cauran un 2,5%.

Fora del sistema de finançament, existeixen les transferències finalistes, aquelles que la Generalitat només fa d'intermediari, "Pràcticament suposen el 95 o 96% dels ingressos de Catalunya", afegeix Reyner.

I és que el sistema financer autonòmic genera bona part important del deute econòmic que l’Estat té amb Catalunya. Tot plegat, limita molt el marge de maniobra del govern català per decidir com, quan i on invertir.

Els estem explicant una estructura financera que es sustenta per l'ampli dèficit pressupostari que té Espanya amb Europa. Però questa xarxa protectora s’acaba l’any que, quan Brussel·les només aprovarà pressupostos amb deute 0 o fins i tot positiu. És possible, doncs, que estiguem davant els darrers pressupostos expansius dels propers anys.