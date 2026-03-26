El documental, una eina per ensenyar als alumnes la importància de les fonts informatives

L’Institut Vila de Gràcia, a Barcelona, desenvolupa diverses iniciatives d’educació mediàtica en col·laboració amb el programa EduCAC del Consell de l’Audiovisual de Catalunya. Aquest treball s’integra en el dia a dia del centre i s’adreça especialment a l’alumnat d’ESO, amb l’objectiu de fomentar una mirada crítica davant la informació i els continguts digitals.
Educació mediàtica des de l'aula i amb projectes reals
El projecte parteix de la introducció de la digitalització a l’aula i de la necessitat d’anar més enllà de l’ús d’eines tecnològiques. El centre aposta per formar l’alumnat en competències mediàtiques, com la identificació de notícies falses, la gestió de la identitat digital i l’ús responsable dels dispositius.
En aquest context, els alumnes de tercer d’ESO han desenvolupat un projecte audiovisual centrat en les epidèmies. La iniciativa planteja una pregunta de partida sobre la possibilitat d’erradicar-les i combina recerca, narrativa audiovisual i reflexió crítica. Els estudiants han elaborat un documental amb elements de ficció i contingut informatiu, incloent-hi entrevistes i anàlisi de fonts fiables.
Recerca rigorosa i contacte amb experts
El projecte ha incorporat una fase de documentació amb fonts especialitzades. L’alumnat ha entrevistat professionals de l’àmbit mèdic i científic, com un epidemiòleg de l’Hospital Clínic de Barcelona, i ha abordat qüestions relacionades amb la vacunació, la història de les epidèmies i els dilemes bioètics.
Aquest procés ha permès treballar la verificació de la informació i la importància de contrastar fonts. També s’ha comptat amb el suport de professionals del món audiovisual per reforçar les competències narratives i tècniques dels estudiants.
El professorat ha assumit un rol d’acompanyament en un projecte interdisciplinari que integra biologia, filosofia i comunicació. L’objectiu és que l’alumnat adquireixi autonomia en el procés d’investigació i producció, tot reforçant el treball cooperatiu.
El repte de combatre la desinformació entre els joves
L’experiència evidencia la dificultat de lluitar contra la desinformació en un context marcat per les xarxes socials. Tot i que una part de l’alumnat desenvolupa una mirada crítica, el professorat constata que les notícies falses continuen tenint un gran impacte i circulació.
El centre treballa aquests continguts des dels primers cursos d’ESO, adaptant els materials a l’evolució de l’alumnat i a l’ús creixent de les plataformes digitals. L’objectiu és que els joves siguin capaços d’identificar fonts fiables i qüestionar els continguts que consumeixen.