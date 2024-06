Divendres d'espectacles, sèries i música

Comencem la recta final de 'La Brúixola' anant al teatre. En Robert Calvo ens parla de la revetlla de Sant Joan i de l'aterratge de l'obra 'El llac dels cignes' al Teatre Apolo. Pel que fa a les sèries, el Jaume Mas ens en porta quatre relacionades amb elsmons màgics com són 'House of the Dragon', 'Másallá del jardín', 'True Blood' i 'Fringe'.

Tanquem el programa amb música de la mà de la Marta Lozano que ens porta una agenda de concerts protagonitzada per ArdeBogotá, Marlena i l'Alma Festival. També farem repàs de les notícies musicals de la setmana que passen per Justin Timberlake, Kevin Jonas i Coldplay.