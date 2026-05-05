Detinguda una veïna de Salt per la mort de la seva parella en un garatge del municipi

La dona, de 31 anys, s’ha entregat voluntàriament a comissaria i els Mossos investiguen les circumstàncies del crim.

Montse Valls

Madrid |

Foto d'arxiu dels Mossos d'Esquadra | Mossos d'Esquadra

Una veïna de Salt (Gironès) ha estat detinguda aquest dilluns després de confessar que havia mort la seva parella en un garatge del municipi. Segons han confirmat els Mossos d’Esquadra, la dona, de 31 anys, s’ha presentat a la comissaria cap a les 16 h per informar del que havia passat.

Els agents s’han desplaçat immediatament fins al carrer Doctor Ferran, on han localitzat el cos de l’home sense vida i amb signes de violència.

La Divisió d’Investigació Criminal (DIC) ha obert una investigació per aclarir les circumstàncies del succés.

Intervenció judicial i secret de sumari

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha informat que la magistrada del jutjat d’instrucció número 4 de Girona ha practicat l’aixecament del cadàver i s’ha fet càrrec de la investigació.

El TSJC confirma que la detinguda és parella de la víctima, no consten antecedents entre els dos, i la causa està sota secret de sumari.

Els Mossos treballen per reconstruir els fets i determinar el motiu de l’agressió, la dinàmica del crim i si hi havia algun conflicte previ no registrat. La policia científica ha recollit indicis al garatge i s’estan practicant diligències pericials i testificals.

