El desequilibri del plaer: una realitat incòmoda

L’escletxa de l’orgasme és un fenomen àmpliament estudiat que mostra com, en les relacions heterosexuals, els homes arriben a l’orgasme amb molta més freqüència que les dones. Segons diversos estudis, fins a un 95% dels homes hi arriben, mentre que el percentatge en dones és notablement inferior. Aquesta diferència genera interrogants sobre si les causes són biològiques, culturals o una combinació de totes dues.
Des d’una perspectiva psicològica i social, els experts assenyalen el pes dels models culturals i els anomenats "guions sexuals". El focus en la penetració, la manca d’educació sexual i una visió històricament fal·locèntrica han deixat en segon pla el plaer femení. Factors com la comunicació, el joc previ o l’estimulació clitoriana apareixen com a claus per reduir aquesta desigualtat.
Tot i que l’absència d’orgasme pot formar part d’un procés d’aprenentatge, especialment en etapes joves, quan es manté en el temps pot generar malestar i afectar l’autoestima. En aquests casos, la intervenció professional i la teràpia sexual poden ajudar a millorar la vivència del plaer i la connexió amb el propi cos i la parella.