LA CIUTAT, AMB MIRIAM FRANCH

Descobrim la parada del Siscu a La Guineueta: més de 60 anys d'història

A La Ciutat volem fer cuina i compra de proximitat. Cada setmana fem una visita a les botigues que tenim per Barcelona per aprendre'n quins són els seus millors productes, quins són els de temporada, com els podem cuinar... Aquesta setmana anem fins al mercat de La Guineueta. Concretament a la parada 'Pollastres i altres: Siscu'.