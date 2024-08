Daniela Terol ha brillat als Jocs Olímpics de París amb només 15 anys

Aquesta noia va pujar per primera vegada a una taula d’skate amb només 6 anys i des de llavors ha treballat molt dur per arribar a competir al més alt nivell. Ara ja pot presumir d’haver competit en uns Jocs Olímpics, aconseguint una meritòria tretzena plaça. A més, ha guanyat nombroses competicions relacionades amb aquest esport com per exemple les Urban World Series i també en dues ocasions les Fise World Series disputades a Montpellier.

Una vida dedicada al patinatge

La Daniela Terol es dedica al patinatge des de petita. El seu pare és surfista i és qui la va introduir al món de l'esport. S'està formant i entrena al CAR Sant Cugat, una tasca que compagina amb els seus estudis. A poques hores de celebrar-se els Jocs Olímpics, una altra esportista va causar baixa i va ser quan la Daniela va rebre la trucada per convocar-la.