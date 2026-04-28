Daniel Pérez: "No va fallar una central, va fallar el sistema"

Un any després d’un episodi sense precedents, les causes tècniques de l’apagada es poden donar per clares, però encara planeja el dubte sobre les responsabilitats. Daniel Pérez explica que l’incident va començar en una central d’Extremadura i va derivar en una caiguda en cascada del sistema, amb la desconnexió de França i el zero elèctric a la península. La clau ara és determinar si es tractava d’una situació imprevisible o si hi havia indicis previs que no es van gestionar adequadament.
L’entrevista també aborda la polèmica sobre el paper de les renovables. El director general de l’Energètica rebutja que se’ls pugui atribuir la culpa de l’apagada i defensa que el sistema elèctric està dissenyat perquè la fallada d’una central no provoqui un col·lapse general. Quan tot cau, apunta, cal parlar d’una fallada sistèmica i no d’una tecnologia concreta, destacant la fiabilitat de la fotovoltaica i la necessitat d’integrar bé els mecanismes de control de tensió.
Finalment, Pérez subratlla els canvis que s’han accelerat arran de l’apagada: una operació més conservadora del sistema, amb més dependència temporal del gas, però sobretot un impuls clar a les bateries com a alternativa més neta i barata. També aposta per avançar decididament cap a l’electrificació de l’economia per guanyar resiliència, reduir la dependència geopolítica i construir un sistema energètic més robust, flexible i sostenible.