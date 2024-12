Dani Flaco presenta 'París 21'

Dani Flaco ha visitat avui l'estudi de La Ciutat per presentar el seu nou disc 'París 21'. Explica que el nom del nou treball ve provocat "perquè a París vaig fer un viatge molt especial amb la meva parella, i 21 perquè el meu fill va néixer el 21 de maig de 2019". I "ara hem tingut una nena, que va néixer el 25 de setembre d'aquest any, i hauré de fer un altra disc que es digui 'el nom d'una ciutat 25', és una bona excusa", explica entre rialles Dani Flaco. En Dani Flaco és un dels deixebles de Joaquín Sabina: "El meu primer mànager era el mateix que tenia Sabina, llavors ell va començar a dir que havia trobar el nou Sabina i ja es va quedar així, tot i que ja tinc 47 anys i no soc tant nou", assegura Flaco. "És un dels meus referents".

Amor i relacions personals

"En aquest disc parlo molt de l'amor i les relacions personals, tant sentimentals com d'amistat. És de les coses més importants que tenim a la vida", explica en referència a la temàtica de 'París 21'. "El català és més dolç que el castellà,i per això és més fàcil donar-li un ritme, i m'agrada fer cançons en català", diu en Dani Flaco, que en aquest nou treball discogràfic torna a cantar en català. El 27 de desembre farà un concert a la Sala Razzmatazz 2 de Barcelona.