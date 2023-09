La FP continua pesant en les ofertes laborals de Catalunya

En una entrevista a la Brúixola, el director de servei del grup Adecco, Pablo Gómez, també ha explicat que la nostra comunitat concentra 1 de cada 5 vacants del país per a titulats de Formació professional. Tot i així, respecte l’any passat s’observa una lleugera tendència a la baixa en la FP com a requisit de les ofertes de feina a favor de la secundària obligatòria. En tot cas, el pes de la FP continua sent important i més encara el grau superior. Ho inclouen el 28% de les vacants. Tot i això, Gómez també ha apuntat que, malgrat aquestes ofertes, no hi ha una demanda suficient per cobrir-les. Segons les seves dades, entre un 60 i un 70% de les persones que treballen en Recursos Humans reconeixen que “tenen dificultats per trobar candidats i deixen vacants sense cobrir”.