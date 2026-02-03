Del conservatori al club de jazz: el viatge musical del violoncel·lista Matthieu Saglio

Matthieu Saglio fa més de quinze anys que explora el format de violoncel en solitari, un projecte que va iniciar el 2009 i que ha anat evolucionant amb el temps. Per a ell, tocar sol és "tornar a l’essència" de la composició. Ofereix el so nu del violoncel, sense artificis, però amb l’ajuda d’una pedalera sampler que li permet crear capes sonores en directe. Un repte tècnic exigent que viu com una forma d’entrenament constant i, alhora, com un "espai de llibertat creativa absoluta".
Format en el món clàssic, Saglio va decidir obrir el violoncel a nous camins, deixant-se seduir pel jazz, la improvisació i les músiques del món. Quan va començar, eren pocs els violoncel·listes que sortien dels marges del repertori clàssic, fet que el va portar a inspirar-se en músics d’altres instruments. Aquest esperit pioner l’ha ajudat a construir un llenguatge propi, on la melodia té un paper central i connecta amb el públic més enllà dels coneixements tècnics.
Instal·lat a València des de fa més de vint anys, Matthieu Saglio va deixar enrere una carrera com a enginyer per apostar definitivament per la música. Avui combina projectes personals amb gires internacionals i celebra una etapa especialment significativa amb Al Alba, el seu últim disc, creat juntament amb el seu germà Camil. Un treball que reflecteix la seva manera d’entendre el jazz: honest, obert i profundament emocional, capaç de commoure tant als escenaris íntims com als grans festivals. Podran gaudir de l'espectacle de Saglio a Barcelona el dia 17 de febrer al Jamboree de la Plaça Reial. Abans, també tocarà a Madrid el 5 de febrer, a Saragossa el 12 i a València el 16.