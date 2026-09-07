La compravenda d'habitatges cau un 8% a Catalunya mentre els preus continuen a l'alça

La compravenda d'habitatges va registrar una caiguda de gairebé el 8% a Catalunya durant el mes de juliol en comparació amb el mateix període de l'any anterior. Es tracta d'una tendència que s'ha reproduït en la majoria de comunitats autònomes i que contrasta amb l'evolució de les hipoteques, que a Catalunya van créixer prop d'un 3%, mentre que al conjunt de l'Estat van retrocedir un 4%.
Els preus continuen a l'alça
Malgrat la moderació de les operacions de compravenda, els preus de l'habitatge continuen augmentant. Entre els mesos d'abril i juny, els habitatges a Catalunya es van encarir un 10% respecte al mateix trimestre de l'any anterior. Tot i que aquest increment mostra una certa desacceleració respecte a períodes previs, quan es va arribar a superar l'11%, el mercat manté taxes de creixement de dos dígits des de finals del 2024.
Diferències entre l'habitatge nou i el segona mà
L'evolució dels preus varia en funció de la tipologia d'habitatge. Mentre que l'encariment dels pisos d'obra nova mostra signes de moderació, el mercat de segona mà continua impulsant la pujada dels preus. Segons ha explicat a Onda Cero Òscar Gorgues, gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, aquest segment manté una forta demanda i continua actuant com a principal motor del creixement.
Gorgues rebutja que l'actual escalada de preus respongui a una nova bombolla immobiliària i la vincula a la recuperació progressiva del sector després de la crisi del 2008. El responsable de la Cambra també adverteix que tant el cost de les hipoteques com el preu de l'habitatge continuaran augmentant a causa de l'evolució dels tipus d'interès. En aquest sentit, preveu una pujada mitjana dels preus de l'habitatge del 12% al conjunt de l'Estat durant el 2026 i d'un 6% addicional el 2027.