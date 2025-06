Com sobreviure a l’estiu en parella

A l’estiu es produeixen més del 30% dels divorcis. Segons ens explica el Sebastián Girona, psicòleg expert en vincles, això passa perquè les parelles van amagant els seus problemes sota la catifa durant l’hivern i per l’excés de temps que passen les parelles juntes a les vacances.

Evitem que la nostra relació acabi

Tot i que el que no s’ha solucionat o parlat durant l’any no es podrà solucionar just abans de les vacances d’estiu, el Sebastián Girona ens dona alguns consells per sobreviure a aquests mesos:

Replicar alguna rutina de l’any per oxigenar la parella

No parlar tot el dia dels problemes de parella

Fer part de les vacances per separat

Aquests consells són útils per intentar sobreviure a l’estiu, però el que queda clar és que si hi ha un problema enquistat, no podem tornar de les vacances i passar un any més sense solucionar-ho. Per això, el Sebastián Girona recomana que en tornar de les vacances busquem ajuda per salvar, si volem, la parella.