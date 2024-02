Com pot afectar al règim de Putin la mort del seu opositor?

Alekséi Navalni ha mort en estranyes circumstàncies, una personalitat que el Kremlin ja havia deixat fora de joc fa dos anys, quan el va condemnar a trenta anys de presó, evitant així la seva carrera cap a la presidència del país. El director d'estudis de Ciències Polítiques de la Universitat Abat Oliba CEU, AquilinoCayuela, explica a 'La Brúixola' que "Putin no ha tingut cap mena d'objecció a l'hora d'eliminat un altre enemic polític". Tot i ser la màxima oposició que ha tingut Putin, el professor Cayuela assegura que la de Navalni "mai ha estat a prop de ser una oposició forta". Tot i això, el seu moviment va anar creixent arran de denunciar la corrupció i l'autoritarisme del règim.



Navalni, explica Cayuela, va guanyar una dimensió internacional quan l'estiu del 2020 va haver de sortir de la presó per rebre tractament, ja que l'havien enverinat. Així i tot, "quan es va recuperar, va decidir tornar a Rússia i es va anar convertint en una alternativa", diu el professor. La proposta de Navalni era la d'una Rússia liberal i comptava amb el suport de la Unió Europea i del món occidental.





La guerra d'Ucraïna enforteix Putin



"Ja fa temps que Putin ha acabat amb totes les alternatives", assegura AquilinoCayuela, que afegeix que "la guerra a Ucraïna l'ha enfortit i li ha facilitat engrandir la seva narrativa". Un conflicte que el 24 de febrer complirà dos anys i que està secundat per països potents com Xina, Iran o Corea del Nord. A més, cal tenir en compte que "econòmicament, el règim de Putin no s'ha enfonsat en absolut", assegura el professor, que també afirma que Vladímir Putin "guanyarà perquè no té cap alternativa" i que "ara, els seus pitjors enemics són la salut i l'edat".