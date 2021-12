Com era el comerç i la guerra per mar a l'antiga Roma?

Aquesta setmana fem un viatge a l'antiga Roma i una mica abans amb Cartago.

Com es va vertebrar Espanya a l'època Romana sobre el mar i la importància que va tenir en la conquesta de tota la península ibérica al llarg dels dos segles de guerres continues.

El mediterrani com a escenari de moviment de tropes i comerç Com a element vehicular de la història del continent. Circuits de navegació, dreceres i teories que aporten sentit al desplegament Romà per la peninsula.

En ho comenta i explica en Sabino i l'Òscar al Nits de ràdio, amb David Cervelló.