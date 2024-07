Com ha afrontat Catalunya la caiguda dels sistemes informàtics?

En una entrevista a la Brúixola, el secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital de la Generalitat, Marc Realp, ha assegurat que l'impacte ha estat "mínim" i que hores d'ara ja està restablert tot el sistema informàtic afectat. També ha apuntat que, en l'àmbit de la salut, la incidència ha esat molt "poca" i s'han pogut reagendar els serveis que no s'han pogut oferir avui. Tot i reconèixer que la incidència els ha "sorprès" i que treballaran per evitar que es pugui repetir en el futur, Realp ha garantit que, en cap moment, s'ha exposat el sistema informàtic a possibles atacs cibernètics.

250 tractaments de l'ICO afectats

El director de física mèdica, protecció radiològica i sistemes d’informació de l’Institut Català Oncologia, Carles Muñoz, ha explicat que la incidència ha afectat l'ICO durant 5 hores, des de les 7 del matí, quan comencen a preparar els serveis assistencials, fins a les dotze del migdia, quan s'ha recuperat la normalitat. En total, s'han vist afectats per aquesta incidència 250 tractaments de pacients i el 50% s'han anul·lat. Als pacients que no ha pogut ser atesos avui se'ls ha donat cita per el proper dilluns.

Durant l'entrevista, Muñoz ha explicat que tot allò relacionat amb la seguretat informàtica és una prioritat tant per garantir la privacitat de les dades dels pacients com per assegurar els tractaments mèdics. És per això que aquesta partida té un pes cada cop més important en els pressupostos.