Els socorristes demanen una regulació urgent

Avui dia 25 de juliol es celebra el dia mundial de la prevenció de l’ofegament... i per prevenir ofegaments juguen un paper molt important els socorristes, un sector que demana una regulació ja que treballen en una situació molt precària. De fet els socorristes ja van mobilitzar-se al 2018 per primera vegada a la Plaça Sant Jaume per aquesta situació, i fa uns dies van irrompre en un acte de la Generalitat sota el lema “Volem una llei que reguli el socorrisme català". Per tractar aquest tema hem parlat a La Ciutat amb Nacho Ibáñez i Ariadna Grau, portaveus de la plataforma sindical SOS Socorrisme i ens han explicat que tot i ser la primera línea entre un ofegament i salvar una vida, la situació en la que es troben és molt precària, pel que demanen urgentment una regulació que estipuli les condicions en les que han de treballar.

Diuen que estan a la espera d'una reunió que mai arriba, pel que la situació continua sense canviar des del 2018, any en el que van manifestar-se per primera vegada. Els tres punts més urgents que reclament els socorristes són la temporalitat mínima des del maig fins a octubre; que hagi, mínim un socorrista per cada 200 metres de platja, i unes infraestructures dignes.

De no canviar la situació, ja amenacen en fer vaga general.