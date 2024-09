Com afecta al fetus el consum d'alcohol per part dels seus pares?

Un 1,7% dels embarassos a la zona de la Garrotxa tenen criteris d'alt risc per patir Trastorns de l'Espectre Alcohòlic Fetal, una xifra que es pot extrapolar arreu del territori català i a altres comunitats autònomes com Múrcia. Així ho ha explicat a 'La Brúixola' el pediatre de l'Hospital d'Olot Comarcal de la Garrotxa, Ferran Campillo, que assegura que en l'àmbit escolar un de cada vint alumnes poden patir problemes d'aprenentatge, conducta o atenció arran del consum d'alcohol per part dels seus progenitors durant l'embaràs. El pediatre recorda que "la recomanació és consum zero" durant els nou mesos, però apunta que és positiu no prendre alcohol uns tres mesos abans de l'embaràs. Explica que aquesta substància "passa la barrera de la placenta" i "produeix una inflamació al cervell" del fetus. Pel que fa al tractament, el Dr. Campillo explica que durant l'embaràs s'administren principis actius i, en funció de les conseqüències, pot caldre pautes psicològiques o tractament farmacològic.