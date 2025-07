El Consell d’Europa toca el crostó a la Generalitat per la contenció mecànica en presons i comissaries

L’informe recull diverses denúncies de maltractaments físics i ús excessiu de la força per part del personal penitenciari. Els presos denuncien bufetades, cops de puny i amb porres, segons l’informe del Comitè de Prevenció de la Tortura. Experts del Consell d’Europa van visitar diferents presons i comissaries a finals de l’any passat i van marxar de Catalunya preocupats pel tractament que reben les persones retingudes.

Assenyalen, per exemple, que la contenció mecànica es fa servir per col·locar els interns bocaterrosa per tal d’administrar-los injeccions intramusculars per part del personal sanitari. Moltes vegades -denuncia l’informe- com a càstig o sense prou garanties mèdiques.

Per tot plegat, el Comitè de Prevenció de la Tortura urgeix a la Generalitat a suprimir la contenció mecànica i reservar-la, en tot cas, en un entorn mèdic controlat. El Consell d’Europa recomana alternativa com cel·les amb parets toves.

Pel que fa a la situació a les comissares, l’informe detecta que la majoria de les persones entrevistades afirmen que van ser tractades correctament. Tot i així, algunes van denunciar maltractaments físics com bufetades, cops de puny i cops de porra durant la detenció o el trasllat a comissaria.

Respecte els centres de justícia juvenil, els experts han identificat un ús excessiu de la força per part del personal de seguretat privada, però en termes generals, troben que les condicions de detenció, l’ambient i les activitats són satisfactòries.

La Generalitat treballar per "reduir les contencions"

Fonts del Departament de Justícia aqsseguren a Onda Cero que "s’està treballant per reduir les contencions mecàniques" i fer-les servir exclusivament "com a últim recurs". Algunea alternatives serien la "prevenció" o habilitar "espais de desescalada", on el reclús pugui tranquil·litzar-se sense haver de lligar-lo al llit.

La conselleria de Ramon Espadaler destaca que en un any s’han passat de 2,5 contencions per cada 100 reclusos a 2,47. Una disminució -argumenten- que demostra quina és la voluntat del govern. El Departament també assegura que la contenció per la força, en tot cas, es fa seguint els protocols i informant el Comitè de Prevenció de la Tortura i al Mecanisme Català de Prevenció de la Tortura.

Des del Departament d’Interior, per la seva banda, qüestionen l’informe del Consell d’Europa, perquè "les dades de l’informe no s’han contrastat amb ells". Fonts de la conselleria neguen a Onda Cero les acusacions i no donen cap credibilitat als testimonis recollits pel Comitè de Prevenció de la Tortura. Afegeixen que cap detingut va presentar denuncia i la investigació interna va concloure que l’actuació policia va ser correcta.