El Col·legi de Periodistes impulsa l’educació mediàtica per combatre la desinformació

El Col·legi de Periodistes de Catalunya desenvolupa accions d’educació mediàtica a través del grup de treball Educació Mediàtica i Universitats, una iniciativa impulsada per la doctora en Ciències de la Comunicació Maria José Recoder. El projecte dona continuïtat a programes anteriors del Col·legi i respon a la necessitat creixent de fer front a la desinformació en un context marcat per l’ús intensiu de xarxes socials i la intel·ligència artificial.
Segons Recoder, l’objectiu principal és formar una ciutadania crítica des de ben jove. “La idea d’impulsar grups d’educació mediàtica és per evitar la desinformació, per generar una consciència crítica i per formar sobretot la gent jove”, explica. El projecte, però, també s’adreça a la població adulta, especialment a través de centres cívics i biblioteques, davant la circulació constant de continguts falsos per canals com WhatsApp.
Tallers impartits per periodistes formats
Les sessions formatives són conduïdes per periodistes col·legiats que han rebut una formació específica prèvia. Des del Col·legi de Periodistes es vol garantir així el rigor dels continguts i evitar l’intrusisme en un àmbit especialment sensible. “No pots enviar qualsevol persona a fer aquests tallers, és important que sigui un periodista amb formació i amb un marc clar del que s’ha d’explicar”, assenyala Recoder.
Els tallers són gratuïts per als centres educatius i es basen en materials elaborats a partir de l’experiència acumulada durant anys de treball amb docents de primària, secundària i batxillerat, amb l’objectiu de reforçar aquells aspectes que generen més dificultats a les aules.
Conscienciar sobre els riscos de la desinformació
El periodista Ferran Lalueza, un dels formadors del grup, explica que les sessions busquen fer visible com de fàcil és enganyar qualsevol persona. “Ens poden colar informació que no es correspon amb la realitat amb moltíssima facilitat, i això té conseqüències”, afirma. En aquest sentit, destaca que la desinformació no només és informació falsa, sinó que pot arribar a ser perjudicial.
Els tallers fomenten la capacitat de qüestionar els continguts, verificar-los i identificar fonts fiables. “Despertem l’esperit crític i els donem eines perquè puguin determinar si una informació és creïble o no”, explica Lalueza, que també posa en valor el paper dels professionals del periodisme en aquest procés.
Cap a una formació reglada en educació mediàtica
Des del Col·legi de Periodistes es considera que l’educació mediàtica hauria de formar part del sistema educatiu de manera estable. Recoder defensa que es tracta d’una qüestió de país: “Has de saber llegir i sumar, però també tenir una consciència crítica respecte del món que t’envolta, perquè si no pots acabar prenent decisions errònies que afecten tota la societat”.
El grup Educació Mediàtica i Universitats continua treballant amb la voluntat de contribuir a una ciutadania més informada i crítica, conscient que la lluita contra la desinformació requereix una tasca sostinguda en el temps.