Collboni regularitzarà, com a mínim, 24.000 persones

L’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, preveu que la ciutat regularitzi unes 24.000 persones estrangeres en el marc del procés impulsat pel govern espanyol. Segons ha anunciat, es crearà un grup de treball conjunt amb la Delegació del Govern per agilitzar els tràmits, i ha defensat que l’acord entre el PSOE i Podemos suposa una doble oportunitat per a Barcelona.
Collboni ha detallat que aquestes 24.000 persones són les que els serveis socials municipals tenen actualment comptabilitzades, una xifra que representa un 16% del total de 150.000 beneficiaris previstos a Catalunya. Tot i això, l’alcalde ha admès que la xifra podria ser superior.
Collboni diu que segurament seran més les persones que se’n beneficiaran. Per preparar el dispositiu administratiu davant d’aquesta situació extraordinària, l’alcalde s’ha reunit aquest matí amb el delegat del govern central, Carlos Prieto, amb qui ha acordat la creació d’un grup de treball conjunt, que no es descarta que pugui estendre’s a l’àrea metropolitana.
Segons el calendari establert per l’executiu espanyol, les sol·licituds per regularitzar-se s’hauran de presentar entre l’abril i el juliol, tot i que encara no s’ha especificat quant s’allargaran els tràmits.
Collboni considera que el procés representa una doble oportunitat per la ciutat: d’una banda, social, perquè dignificarà la vida de milers de migrants; i de l’altra, econòmica, ja que permetrà cobrir llocs de feina que les empreses demanen, tal com assenyalen les patronals. També ha destacat que molts treballadors municipals acumulen experiència en diversos processos de regularització anteriors, un fet que facilitarà la posada en marxa de tota la maquinària administrativa.
Cites automatizades
El govern espanyol vol automatitzar el sistema de cites per facilitar els tràmits a les persones estrangeres que han de regularitzar la seva situació i, alhora, acabar amb les màfies que trafiquen il·legalment amb els torns. Segons ha informat la Delegació del Govern, l’any passat la Policia Nacional va tramitar més de dos milions de documents de persones estrangeres residents a Catalunya.
Una de cada quatre persones que viu a Catalunya va haver de passar per una oficina de la Policia Nacional durant l’últim any per gestionar documents d’identitat. Ho ha explicat el delegat del govern, Carlos Prieto.
Les declaracions arriben des de l’Hospitalet de Llobregat, on s’ha posat en marxa una prova pilot que assigna automàticament la cita prèvia a les persones estrangeres que han de tramitar o recollir documents un cop han rebut el permís de residència.
A l’oficina de la Policia Nacional de l’Hospitalet, aquest nou sistema s’aplicarà a la meitat dels tràmits relacionats amb la targeta d’identificació d’estranger (TIE). L’objectiu inicial és resoldre un 30% de les 1.400 cites mensuals que es donen actualment a la ciutat. Prieto ha subratllat que eliminar intermediaris permetrà impedir que les màfies que trafiquen amb torns “s’aprofitin de situacions de vulnerabilitat”.