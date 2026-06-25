Col·lapse a l’Audiència de Barcelona: caldrien tres anys sense nous casos per reduir el retard judicial

Les seccions civils de l’Audiència de Barcelona afronten una situació de col·lapse estructural. Segons dades internes, necessitarien fins a tres anys sense rebre cap nou cas per poder posar-se al dia de la feina acumulada. Una hipòtesi, però, irreal: només el 2025 es van registrar prop de 28.000 nous recursos, elevant el volum total fins als 40.000 assumptes pendents. La previsió, a més, és que la situació empitjori. El president de l’Audiència de Barcelona, Antonio Recio, alerta que a finals de 2026 la xifra podria superar els 50.000 casos acumulats.
Magistrats al límit: resolen un 50% més del que fixa el Ministeri
Tot plegat passa malgrat l’esforç extraordinari dels jutges. Segons explica Recio, el Ministeri de Justícia estableix que cada magistrat de les seccions civils hauria de resoldre uns 200 recursos anuals. A Barcelona, però, la xifra real s’enfila fins als 330 casos per jutge.
Això representa un increment superior al 50% respecte a l’objectiu fixat. Tot i així, aquesta productivitat no és suficient per absorbir l’allau d’assumptes: cada magistrat rep una mitjana de 550 recursos anuals. Davant d’aquesta situació, l’Audiència reclama reforços urgents de personal.
Falta de recursos: es demanen 16 magistrats més, però només n’arribaran 8
Per fer front al col·lapse, es considera necessari incorporar almenys 16 nous magistrats. Tot i això, les previsions actuals apunten que aquest any només se n’incorporaran vuit, és a dir, la meitat dels sol·licitats.
Aquesta manca de recursos humans dificulta qualsevol intent de reduir el volum de casos pendents i posa en qüestió la capacitat del sistema per respondre amb agilitat.
L’augment de litigis, impulsat pels conflictes amb la banca
El creixement constant dels casos té una causa principal: l’augment de les reclamacions de consumidors contra entitats bancàries. Només entre el 2024 i el 2025 es van registrar 5.000 casos més. La majoria d’aquestes demandes estan relacionades amb possibles clàusules abusives o amb la manca de transparència en contractes financers.
Desnonaments i conflictes veïnals, altres focus de litigació
Més enllà dels litigis bancaris, una part important de la càrrega de treball també prové dels procediments de desnonament. A aquests s’hi sumen altres conflictes habituals, com ara disputes de trànsit o problemes en comunitats de propietaris.