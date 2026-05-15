El ClotildeFest 2026 reunirà grans noms de la música catalana al Palau Robert de Barcelona

El ClotildeFest 2026 tornarà a convertir els jardins del Palau Robert de Barcelona en un escenari musical de referència amb una nova edició que se celebrarà tots els dijous entre el 18 de juny i el 9 de juliol. El festival, gratuït i pensat especialment per al públic jove, arriba a la seva vuitena edició amb un cartell encapçalat per artistes com Maria Jaume, Mama Dousha, Max Navarro i Els Amics de les Arts.
Impulsat per la Generalitat —a través de la Direcció General de Difusió i l’Agència Catalana de la Joventut— i el Carnet Jove, el certamen compta amb la col·laboració de les principals emissores musicals catalanes: Els40, Rac105, Europa FM i Flaixbac, així com el patrocini d’Estrella Damm.
Europa FM, una nit especial pel seu 30è aniversari
Un dels moments més destacats d’aquesta edició serà la jornada del 2 de juliol, organitzada per Europa FM, que enguany celebra el seu 30è aniversari. La proposta de l’emissora aposta per un format dinàmic i actual, amb una combinació de directes i sessions de DJ.
El cartell d’aquesta nit inclou les actuacions de Banda Neón i el DJ Bluma Beat, a més del trio català Siderland, format per Uri Plana, Andreu Manyós i Roger Argemí. El grup continua consolidant el seu èxit després de la seva participació al Benidorm Fest 2023 i el ressò del seu tema “Tutu Turú”, que els ha situat com una de les propostes més fresques del panorama pop català.
La nit d’Europa FM vol ser una celebració especial, tant de l’aniversari de l’emissora com del vincle amb el públic jove, amb una aposta clara per artistes emergents i nous sons electrònics i pop.
Quatre dijous de música en directe
El festival s’estructura en quatre jornades consecutives, cadascuna comissariada per una emissora:
18 de juny (Els40): obriran el festival la mallorquina Maria Jaume, que presentarà el seu nou treball Sant Domingo Forever, i el barceloní Mama Dousha, que arriba amb el disc Tothom té raó després de l’èxit de temes virals.
25 de juny (Rac105): serà el torn de NAINA, amb el seu debut discogràfic Vives o mortes, i de Max Navarro, conegut pel seu pas per Operación Triunfo, que interpretarà els seus primers senzills.
2 de juliol (Europa FM): la jornada més festiva i aniversari amb Siderland, Banda Neón i Bluma Beat, que promet una de les nits amb més energia del festival.
9 de juliol (Flaixbac): tancarà el cicle Els Amics de les Arts, que continuen celebrant els seus 20 anys de trajectòria, juntament amb Suu i Ivan Herzog.
Cultura accessible i espai per a joves
El secretari de Mitjans de Comunicació de la Generalitat, Carles Escolà, ha destacat que el ClotildeFest ofereix la possibilitat de “gaudir de concerts en un entorn privilegiat, ampli i acollidor” coincidint amb l’arribada de la calor estival.
Per la seva banda, la directora general de Joventut, Clara Quirante, ha subratllat el paper del festival com a eina per facilitar l’accés a la cultura entre els joves i contribuir a la democratització dels drets culturals, gràcies a una programació diversa i de qualitat.
Accés gratuït amb invitació
El ClotildeFest manté el seu caràcter gratuït, però amb accés limitat mitjançant invitacions, que es podran aconseguir a través del Carnet Jove o de les emissores participants. Aquestes informaran pròximament dels canals i procediments per obtenir-les.
Amb aquesta nova edició, el festival es consolida com una de les cites imprescindibles de l’estiu a Barcelona, amb una programació que combina noms consolidats i noves veus de l’escena musical catalana.