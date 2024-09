Arranca la 24a edición de Liber en Barcelona

Hoy lunes 30 de septiembre se inaugura la 42a edición de la Feria Internacional del Libro Liber, que se celebra durante tres días, desde mañana día 1 al jueves día 3 de octubre. Promovida por la Federación de Gremios de Editores de España, es el encuentro por excelencia enfocado a la exportación, es decir se trata de una feria de ámbito profesional, cerrada al público. Una muestra que prevé reunir 250 expositores de 12 países y más de 7.000 profesionales.

El gran encuentro de profesionales

En 'La Ciutat' hemos conocido de cerca esta feria Liber de la mano del director ejecutivo de la Federación de Gremios de Editores de España Antonio María Ávila, quien ha reconocido que el sector empresarial literario está pasando "un buen momento. En la crisis más grande, la de 2008-09 y que se notó en 2011, se notó un bajón en el comercio interior, no tanto en la exportación, pero empezamos a recuperar en el 2014 y hemos ido creciendo. Hubo un parón en la exportación cuando llegó el COVID, en el 2020, pero desde entonces estamos creciendo entre un 5 y un 5.4%, y la exportación también se está recuperando".

Liber es, sin duda, el gran evento del sector en territorio nacional, ya que "es la única feria internacional que se celebra en España". Para ponerlo en perspectiva, cuenta Ávila que "si los editores exportamos en torno a 400 millones de libros al año, estamos hablando de libros en papel, pues un tercio de estos libros se facturan en esta feria". Una feria donde "encontramos libros de todo tipo, los que van a salir al mercado en las próximas semanas. Las temáticas son variadas pero tiene cierta importancia lo referente a la religión y la teología, porque en Sudamérica la exportación es importante en esta temática. Aún así todos los sectores se representan aquí en Liber, porque tenemos clientes de todo el mundo. Todos los que tienen interés en la cultura hispana están representados aquí", explica el director ejecutivo de la Federación de Gremios de Editores de España.

Sólo para profesionales

No nos llevemos al engaño. Liber no es una feria abierta al público, ya que está dedicada a profesionales: "En España hay muchas ferias locales de literatura, todas las capitales de provincia tienen algún tipo de muestra, pero son ferias muy volcadas al público, y Liber es otra cosa, es solo a nivel profesional, no está abierta al público porque lo que se espera es una gran actividad profesional, es una feria muy intensa a nivel profesional". Tres días en los que, aparte de mostrar todas las novedades de todos los ámbitos posibles, "hay más de 57 actividades alrededor de esta feria Liber. Este año hay atención especial a la Inteligencia Artificial, también charlas de cómo actuar con la propiedad intelectual relacionándolo con la Inteligencia Artificial", explica Ávila.

Reconocimientos

Todo gran evento que se precie tiene que tener sus reconocimientos, y Liber no es menos: Entregan premios anuales para reconocer la tarea de profesionales del sector: "Tenemos seis categorías en cuanto a los premios, y van desde el reconocimiento a la tarea que desempeña una librería al reconocimiento a una biblioteca abierta al público. También premiamos la mejor adaptación audiovisual, que este año es para 'El maestro que prometió el mar'. Y también, como llevamos años concienciados con la difusión de la lectura también premiamos a los medios que se comprometen con la divulgación cultural, además este año premiamos al programa 'La Cultureta' de Onda Cero", entre otros premios.