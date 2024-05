Los cedidos del Barcelona

Fueron ocho jugadores de la primera plantilla los que estuvieron repartidos por distintos equipos con suerte dispar y que ahora por mor de los contratos deben regresar Para conocer su futuro. De su seguimiento se ha encargado en especial Bojan Krkic, cuya visión era ver la evolución y el rendimiento de los futbolistas y su posible idoneidad para regresar al Barcelona y para ser aprovechados en un futuro. Llaman la atención lógicamente, nombres propios importantes, como el de Ansu, Fati, cedido en el Brighton inglés o Eric Garcia y Pablo Torre en el Girona, a Clement Lenglet en en el Aston Villa inglés junto a los Julián Araujo, Alex Valle o Sergiño Dest.

Es importante, sobre todo, tratar de sacar valor económico estas sesiones teniendo en cuenta la difícil economía del club. En cuanto a los centrales se refiere, habrá un OverBooking importante de futbolistas en esa demarcación. Eso perjudica considerablemente al francés Lenglet, que tiene una actuación más que digna en el conjunto británico, pero que tiene una ficha muy elevada. Va siendo momento quizás de un traspaso aunque le quedan un par de años de contrato aún con el conjunto catalán. Distinto es el caso de Eric Garcia, jugador polivalente Que puede jugar en el lateral y como central y que ha tenido un muy buen rendimiento. Su regreso podría propiciar la venta de alguno de los centrales que tiene el Barcelona y mejorar considerablemente la economía. Con Christensen, Koundé, Iñigo Cubarsi o Araujo está más que cubierta la plaza y habrá que ver cuál tiene mejor precio de mercado pero Eric resulta muy interesante. Del resto de las cesiones hablaremos con más profundidad en próximos tiempos, pero evidentemente la gran patata caliente es la de Ansu Fati. No parece tener sitio en el Barcelona porque no ha progresado y evolucionado y el puesto de delantero en el Barcelona se cotiza caro y necesita marcar mucho las diferencias. Todo ello lo comentamos sin saber los gustos futbolísticos o la idea que tendrá Hansi Flick para confeccionar la plantilla y por supuesto el encaje económico de los futbolistas por ficha salario y amortización. Pero del resto de los cedidos podría ser interesante el mexicano Julián Araujo en la demarcación del lateral derecho y parece difícil que Pablo Torre que no ha progresado en este año de cesión y que tiene muchísima competencia en el centro del campo o evidentemente Sergiño Dest gravemente lesionado y que va a pasar prácticamente en Blanco, tengan presencia en el Barcelona en las próximas épocas.

No parece muy factible que muchos de los cedidos puedan tener alguna oportunidad en el Barcelona pero si no es así es fundamental, hacer caja, recuperar lo invertido e incluso si es posible tener beneficios en esas ventas de futbolistas con los que a buen seguro ya no vas a contar. Decisiones importantes y de calado económico para una tesorería tan maltrecha la del Barcelona.